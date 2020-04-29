МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в среду утром, реагируя на снижающийся четвертый день подряд курс доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.48 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,31%, или на 5,35 доллара, до 1727,55 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро рос на 0,88%, до 15,305 доллара за унцию.

Поддержку стоимости золота в среду оказывает снижающийся к мировым валютам курс доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускается четвертый день подряд, потеряв 0,88%.

"Динамика доллара на фоне неопределенности вокруг заседания ФРС… поддерживает небольшой рост цены золота в ходе утренних торгов", — сказал агентству Рейтер аналитик IG Markets Кайл Родда (Kyle Rodda).

Итоги очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США станут известны позднее в среду. Аналитики прогнозируют, что регулятор сохранит ключевую ставку на уровне 0-0,25% годовых.