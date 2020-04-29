МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций несколько усилил рост по основным индексам после старта торгов вслед за нефтью и рублем, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.10 мск среды поднимался на 0,5% — до 2625,28 пункта, индекс РТС — на 1,22% — до 1123,11 пункта.

Рублевый индекс Мосбиржи на старте торгов поднимался на 0,3%, долларовый индекс РТС — на 0,7%.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent растет на 3,47% — до 23,53 доллара за баррель.

Курс рубля к доллару прибавляет 48 копеек, до 73,66 рубля.