МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Одна из крупнейших китайских компаний прямых онлайн-продаж JD.com Inc. в конфиденциальном порядке подала заявку на проведение вторичного листинга на бирже Гонконга, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.

По словам источников, компания тем самым сможет привлечь как минимум 2 миллиарда долларов, а сам процесс листинга может начаться уже во второй половине года.

В настоящее время JD.com торгуется на бирже Nasdaq, ее капитализация оценивается в 64 миллиарда долларов.

JD.com была основана в 1998 году. В 2004 году она вышла в онлайн-торговлю. Одна из крупнейших по объему онлайн-продаж в Китае площадок в секторе B2C.