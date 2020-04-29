МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в среду торгуются с положительной динамикой, на фоне постепенного смягчения карантина в регионе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.48 мск британский индекс FTSE 100 растёт на 0,75%, до 6003,02 пункта, французский CAC 40 — на 0,11%, до 4575 пунктов, немецкий индекс DAX — на 0,09%, до 10804,95 пункта.

Оптимизм на фондовых рынках поддерживается растущими ожиданиями того, что распространение коронавируса в мире достигает своего пика, и некоторые страны смягчат карантинные меры и постепенно открывают экономику. Так, Франция планирует смягчение ограничений начиная с 11 мая.

"Растет чувство оптимизма, что блокировка помогла сдержать Covid-19", — считает аналитик CMC Markets Дэвид Мэдден (David Madden), чьи слова приводит агентство Франс Пресс.

Кроме того, позднее в среду ожидается статистика инфляции в Германии за апрель. Эксперты прогнозируют, что годовой рост потребительских цен в отчетном месяце замедлилась до 0,6% с мартовских 1,4%. Участники торгов также ждут результатов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и Европейского центробанка.