МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам торгов среды закрылись преимущественно ростом вслед за биржами США на оптимизме по поводу начала ослабления ограничений по коронавирусу, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,4%, до 2822,44 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снизился на 0,1%, до 1730,74 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — увеличился на 1,5%, до 5393,4 пункта. Гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,3%, до 24643,59 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,7%, до 1947,56 пункта.

Японская биржа закрыта в связи с национальным праздником. По итогам торгов вторника японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,06%, до 19771,19 пункта.

Инвесторы обратили внимание на закрытие бирж США во вторник, которые продемонстрировали рост в среднем на 1% на фоне сообщений о том, что все больше стран начинают постепенно снимать ограничительные меры, связанные с коронавирусом.

"Инвесторы покупают акции в надежде на стабилизацию",- сказал агентству Рейтер стратег-аналитик Nordea Себастьен Гэли (Sebastien Galy).

В то же время, аналитики, опрошенные агентством, считают, что инвесторы слишком оптимистично отыгрывают новости о возобновлении деловой активности в некоторых странах и меры поддержки экономики мировыми Центробанками. Так, они считают, что ущерб, нанесенный экономике коронавирусом, превысит прогнозы.