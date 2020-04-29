МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Общая стоимость чистых активов (СЧА) торгуемых фондов — ETF и БПИФов — на Московской бирже за прошлый квартал выросла примерно на 30% и превысила 50 миллиардов рублей, сообщается в пресс-релизе торговой площадки.

"Общая стоимость чистых активов торгуемых фондов по итогам первого квартала 2020 года превысила 640 миллионов долларов США (50 миллиардов рублей). Чистый приток средств в фонды с начала года составил 11,2 миллиарда рублей (17 миллиардов рублей по итогам 2019 года)", — указывается там же. Общий торговый оборот по биржевым фондам достиг за квартал 49,2 миллиарда рублей (52 миллиарда по итогам 2019 года).

По итогам прошлого года общая СЧА торгуемых фондов составила 38,6 миллиарда рублей, или 623 миллиона долларов, уточнили в пресс-службе биржи.

"Двадцать девятого апреля 2020 года российскому рынку биржевых фондов исполняется семь лет. В этот день в 2013 году на Московской бирже начались торги первым иностранным биржевым инвестиционным фондом (ETF – Exchange Trade Fund) на еврооблигации российских эмитентов. А в сентябре 2018 года инвесторам стал доступен первый биржевой фонд, выпущенный по российскому праву (БПИФ – биржевой паевой инвестиционный фонд)", — также уточняется в пресс-релизе.

На сегодняшний день количество биржевых фондов, обращающихся на Московской бирже, достигло 36: в число этих инструментов входят 21 БПИФ под управлением УК "Альфа-Капитал", компании "ВТБ Капитал Управление активами", УК "Восток-Запад", УК "Газпромбанк – Управление активами", УК "Сбербанк Управление Активами" и УК "Тинькофф Капитал" и 15 ETF под управлением FinEx Funds и ITI Funds.

Биржевые фонды позволяют инвестировать в рынки крупнейших экономик мира. Базовыми активами фондов выступают фондовые индексы, акции, облигации и товары. Торги проводятся в рублях, долларах и евро. К преимуществам биржевых фондов относятся простота и удобство инвестирования, высокая диверсификация, прозрачность, а также низкие издержки при инвестировании, что в совокупности определяет уверенный рост популярности биржевых фондов у российских инвесторов, также оценивает Мосбиржа.