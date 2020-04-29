МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) серии 26232 с погашением в октябре 2027 года на 61,311 миллиарда рублей при спросе в 65,66 миллиарда, говорится в сообщении министерства.

Цена отсечения составила 100,8408% от номинала, доходность по цене отсечения — 5,94% годовых. Средневзвешенная цена составила 101,0386% от номинала, средневзвешенная доходность — 5,91% годовых.

На следующем безлимитном аукционе в среду министерство предложит инвесторам ОФЗ 25084 с погашением в октябре 2023 года.