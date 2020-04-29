МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций уверенно растет по основным индексам, обновив максимумы по ним более чем за две недели, следует из данных торгов Московской биржи и комментариев аналитиков.

Индекс Мосбиржи к 14.56 мск увеличивается на 1,05%, до 2639,64 пунктов, индекс РТС — на 1,71%, до 1128,57 пункта. А ранее в среду они поднимались до 2654,28 и 1135,67 пункта соответственно, обновили максимумы с 14 апреля.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается при этом на 45 копеек, до 73,69 рубля, курс евро — на 28 копеек, до79,92 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent растет на 3,5%, до 23,5 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции одного из крупнейших российских ритейлеров, "Магнита", растут в цене на 2,26% после выхода отчётности по МСФО. В прошлом квартале компания увеличила чистую прибыль на 30,8% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 4,2 миллиарда рублей (по стандарту IAS 17).

По мнению аналитиков ГК "Финам", акции "Магнита" обладают большим потенциалом. В среднесрочной перспективе бумаги этой компании могут показать значительный рост и потенциально способны принести инвесторам высокую доходность, считают эксперты.

Среди лидеров роста также – акции "Газпрома", поднимающиеся на 2,36%, также после выхода отчётности и несмотря на снижение прибыли. Чистая прибыль компании по МСФО, относящаяся к акционерам компании, за прошлый год снизилась на 17% по сравнению с предыдущим годом и составила 1,2 триллиона рублей.

По мнению аналитиков Альфа-Банка, поддержку бумагам оказывает позитив в котировках нефти.

С технической точки зрения акции "Газпрома" в краткосрочном периоде, с одной стороны, не дают однозначных позитивных сигналов и с конца марта двигаются в боковом тренде, отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала". При этом она полагает, что способность акций компании закрепиться выше 198-200 рублей может дать акциям импульс к росту вплоть до 240 рублей.

Также в лидерах роста – бумаги "Татнефти" (префы дорожают на 3,74%, обыкновенные акции – на 4,19%), акции "Лукойла" (3,54%), префы "Ростелекома" (3,16%), акции "Газпром нефти" (2,97%) и акции "Детского мира" (2,72%).

Среди лидеров снижения – акции Polymetal (-3,54%), Московской биржи (-2,77%), "Полюса" (-0,97%) и акции "Фосагро" (-0,82%).

Акции "Новатэка" дешевеют на 0,3%, также после выхода статистики. Чистый убыток компании по МСФО, относящийся к акционерам, за прошлый квартал составил 30,68 миллиарда рублей.

По той же причине дешевеют и акции ММК — на 2%. Чистая прибыль группы ММК по МСФО в первом квартале снизилась на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 131 миллион долларов.

"Помимо технической коррекции, которая назревала в данных бумагах с предыдущих сессий, на рынок повлияла новость об отмене ММК промежуточных дивидендов до осени. ММК является довольно стабильной дивидендной бумагой. Приостановка выплат в пользу акционеров может указывать на серьезность падения спроса", — также указывает Валерий Емельянов из компании "Фридом Финанс".

ПРОГНОЗЫ

Индекс Мосбиржи довольно уверенно взял планку 2650 пунктов, но развить динамику сильнее пока не удается, отмечает Емельянов.

К закрытию индекс может быть в диапазоне 2610-2630 пунктов, добавляет он.

"Ближайшие сопротивления у российских фондовых индикаторов находятся на полуторамесячных вершинах: 2713 пунктов у индекса Мосбиржи и 1170 пунктов у индекса РТС. При сохранении благоприятной внешней обстановки наш рынок может продолжить двигаться к этим целям", — в свою очередь отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер".