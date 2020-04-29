МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут в среду на фоне публикации финансовых отчетов крупнейших технологических компаний США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.13 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,66%, до 24203,5 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,81%, до 8789,12 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,69%, до 2887,12 пункта.

Трейдеры продолжают следить за публикацией финансовых отчетов крупнейших американских корпораций. Так, выручка холдинга Alphabet Inc., владеющего компанией Google, в первом квартале 2020 года выросла на 13% в годовом выражении, превысив 41,1 миллиарда долларов. Аналитики ожидали, что показатель вырастет только до 40,99 миллиарда долларов. Акции компании дорожают на 7,5% на предварительных торгах.

В ночь на четверг свой финансовый отчет опубликует корпорация Microsoft. Эксперты ожидают, что выручка в отчетном периоде составила 33,99 миллиарда долларов против аналогичного показателя прошлого года в 33,055 миллиарда долларов.

Участники торгов также ожидают публикации статистики по ВВП США в первом квартале текущего года. Эксперты прогнозируют, что снижение ВВП страны, согласно первой оценке, составило 4% в годовом выражении после роста на 2,1% в четвертом квартале 2019 года

Кроме того, инвесторы ожидают заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое пройдет сегодня. По данным CME Group, 100% аналитиков ожидают сохранения ставки на уровне 0-0,25% годовых.