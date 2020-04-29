МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 30 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (март) -0,3% -5,2%
2:50 JPY Япония — Объём розничных продаж (г/г) (март) 1,7% -4,7%
4:00 CNY Китай — Композитный индекс деловой активности (PMI) (апрель) 53  
4:00 CNY Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апрель) 52 51
4:00 CNY Китай — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) (апрель) 52,3  
4:30 AUD Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (март) 0,4%  
8:30 EUR Франция — ВВП (кв/кв) (1кв2020) -0,1% -3,5%
9:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) 3%  
9:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) 0,8% -0,3%
9:00 EUR Германия — Объём розничных продаж (м/м) (март) 1,2% -7,3%
9:45 EUR Франция — Потребительские расходы (м/м) (март) -0,1% -5,5%
9:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) -0,1%  
9:45 EUR Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) 0,1%  
10:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) 0%  
10:00 EUR Испания — ВВП (кв/кв) (1кв2020) 0,4% -4,4%
10:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (апрель) 0,1% -0,8%
10:55 EUR Германия — Изменение количества безработных (апрель) 1 тыс 76 тыс
10:55 EUR Германия — Уровень безработицы (апрель) 5% 5,2%
12:00 EUR Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель) 0,1% -0,3%
12:00 EUR Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) 1% 0,7%
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель) 0,7% 0,1%
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) 0,5%  
12:00 EUR Еврозона — ВВП (кв/кв) 0,1% -3,2%
12:00 EUR Еврозона — Уровень безработицы (март) 7,3% 7,7%
14:45 EUR Еврозона — Ставка по депозитным средствам (апрель) -0,5% -0,5%
14:45 EUR Еврозона — Ставка маржевого кредитования ЕЦБ 0,3%  
14:45 EUR Еврозона — Заявление по монетарной политике ЕЦБ    
14:45 EUR Еврозона — Решение по процентной ставке (апрель) 0%  
15:30 USD США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (март) 0,2% -0,1%
15:30 USD США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (март) 1,8% 1,6%
15:30 USD США — Индекс стоимости рабочей силы (кв/кв) (1кв2020) 0,7% 0,6%
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 4,427 млн 3,5 млн
15:30 USD США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (март) 1,8  
15:30 USD США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (март) 0,1%  
15:30 USD США — Расходы физических лиц (м/м) (март) 0,2% -5%
15:30 CAD Канада — ВВП (м/м) (феврал ь) 0,1% 0,1%
15:30 CAD Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (март) -4,7% -13,6%
15:30 EUR Еврозона — Пресс-конференция ЕЦБ    
16:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (апрель) 47,8 38

 

 

 

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
9:00 мск RUB Индекс производственной активности PMI (апрель) 47,5  
16:00 мск RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 24.04) 569,7 млрд долл (на 17.04)  
18:00 мск RUB ВВП (месячный) (г/г) (март) 2,9% -0,7%
16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB НОВАТЭК — телеконференция менеджмента по отчетности МСФО за 1кв2020    
  RUB Сбербанк — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020    
17:00 мск (15:00 лнд, 10:00 NY) RUB Сбербанк — телеконференция менеджмента    
  RUB НЛМК — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020    
17:00 мск (15:00 лнд, 10:00 NY) RUB НЛМК — телеконференция менеджмента    
  RUB ГМК Норильский никель — операционные результаты за 1кв2020    
  RUB Интер РАО — операционные результаты и финансовая отчетность по РСБУ за 1кв2020    
  RUB Детский мир — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020 и телеконференция менеджмента    
  RUB Евраз — операционные результаты за 1кв2020    
  RUB Мосэнерго — финансовая отчетность по РСБУ за 1кв2020    
  RUB Русгидро — финансовая отчетность по РСБУ за 1кв2020    
  RUB ТГК-1 — операционные результаты и финансовая отчетность по РСБУ за 1кв2020    
  RUB Энел Россия — финансовая отчетность по РСБУ за 1кв2020    