МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Стоимость золота опускается в среду вечером на фоне роста аппетита к риску, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.30 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 0,38%, или на 6,5 доллара, до 1715,6 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро растёт при этом на 0,98%, до 15,32 доллара за унцию.

Трейдеры продолжают отказываться от покупки надежных активов, к которым относится золото, в пользу более рисковых. Ослабление мер, связанных с коронавирусом, в ряде стран способствует росту ожиданий восстановления экономики, и популярность драгметалла как защитного актива снижается.

Некоторые страны планируют ослабить карантинные меры, что немного давит на золото, сказал агентству Рейтер аналитик Julius Baer Карстен Менке. При этом ещё нельзя говорить о сломе тенденции значительного удорожания этого металла в последние месяцы, также следует из его слов.

"Существует достаточная поддержка со стороны спроса на "убежище", но нет покупок, вызванных паникой. Неопределенность с вирусом и экономикой сдерживает падение цены на золото. В целом это держит цены около 1700 долларов", — добавил Менке.

Инвесторы также ожидают заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, в рамках которого регулятор примет решение о величине учётной ставки.