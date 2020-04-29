МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в среду растут на 2-3%, несмотря на выход данных о падении ВВП США в прошлом квартале — это было во многом ожидаемым, при этом рынки оценивают новости об успехах экспериментального препарата при лечении коронавируса, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 18.43 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) подскакивает на 2,09%, до 24606,42 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 3,02%, до 8867,34 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 2,39%, до 2931,84 пункта.

Ранее американская биофармацевтическая компания Gilead Sciences сообщила, что ее экспериментальный препарат помог облегчить проявления симптомов заражения коронавирусом у ряда пациентов. "Новости о Gilead, действительно, поддерживают рынки", — приводит агентство Рейтер мнение старшего стратега по фондовым рынкам Federated Hermes Линды Дюсель.

При этом среди основных индикаторов "высокотехнологический" индекс NASDAQ в лидерах, утягиваемый вверх в том числе акциями компании Alphabet, владеющей Google, которые дорожают на 8%. Компания сообщила о росте выручки в прошлом квартале на 13% в годовом выражении, до 41,2 миллиарда долларов. А в ближайшие дни свою отчетность опубликуют также такие гиганты цифрового мира, как Amazon, Microsoft и Apple.

При этом рынки, по сути, проигнорировали то, что экономика страны в первом квартале, по первой оценке, снизилась, впервые за шесть лет, на 4,8%. Это падение стало также сильнейшим за квартал со времен финансового кризиса 2008 года.

Позднее в среду трейдеры также ожидают итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, аналитики ожидают сохранения учётной ставки на уровне 0-0,25% годовых, но надеются также получить планы дальнейшей монетарной политики и комментарии в связи с пандемией коронавируса.