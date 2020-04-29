Российский рынок акций вырос 3-й день подряд на фоне подорожавшей нефти
МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Рынок акций РФ в среду вырос третий день подряд — на 2-3,2% по индексам, отыгрывая бодрый отскок вверх рынка нефти. Рост западных фондовых рынков оказал дополнительную поддержку российским индексам, обновившим максимумы за две недели.
Индекс Мосбиржи на закрытие торгов в среду вырос на 1,95% до 2663,14 пункта, индекс РТС — на 3,16%, до 1144,64 пункта. Ранее в среду индексы поднимались до 2669,47 пункта и до 1147,97 пункта — максимумов с 13 и 14 апреля, соответственно.
Рынок нефти вечером растет на 6,9% до 24,3 доллара за баррель сорта Brent. Западные рынки поднимаются на 2,2-3,2%.
https://1prime.ru/Financial_market/20200429/831363952.html