МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Рынок акций РФ в среду вырос третий день подряд — на 2-3,2% по индексам, отыгрывая бодрый отскок вверх рынка нефти. Рост западных фондовых рынков оказал дополнительную поддержку российским индексам, обновившим максимумы за две недели.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов в среду вырос на 1,95% до 2663,14 пункта, индекс РТС — на 3,16%, до 1144,64 пункта. Ранее в среду индексы поднимались до 2669,47 пункта и до 1147,97 пункта — максимумов с 13 и 14 апреля, соответственно.

Рынок нефти вечером растет на 6,9% до 24,3 доллара за баррель сорта Brent. Западные рынки поднимаются на 2,2-3,2%.