МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитных аукционах в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) на 134 миллиарда рублей при совокупном спросе почти в 190 миллиардов, показав третий по объему размещения результат за всю историю рынка, свидетельствуют материалы министерства.

На первом аукционе министерство разместило ОФЗ 26232 с погашением в октябре 2027 года на 61,311 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 100,8408% от номинала, доходность по цене отсечения — 5,94% годовых. Средневзвешенная цена составила 101,0386% от номинала, средневзвешенная доходность — 5,91% годовых. Спрос — 65,66 миллиарда рублей.

На втором аукционе Минфин продал ОФЗ 25084 с погашением в октябре 2023 года на 72,777 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 99,46% от номинала, доходность по цене отсечения — 5,54% годовых. Средневзвешенная цена составила 99,4886% от номинала, средневзвешенная доходность — 5,53% годовых. Спрос — 123,786 миллиарда рублей.

В ходе первого аукциона министерство удовлетворило 182 заявки, в ходе второго — 33 заявки.

"Ожидаемое снижение ключевой ставки Банком России в конце прошлой недели было встречено незначительным продолжением роста цен ОФЗ, учитывая, что рынок заранее заложил в ставках такой исход решения регулятора. А накануне текущих аукционов рынок демонстрировал боковое движение при относительно низких биржевых оборотах", — прокомментировал РИА Новости итоги аукционов главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак.

Общий объем размещения ОФЗ на прошедших в среду аукционах стал третьим результатом за всю историю рынка после того, как в апреле и мае 2019 года были зафиксированы максимальные объемы продаж – 137,14 и 134,75 миллиарда рублей соответственно.

"При этом о достаточно высокой лояльности заявок инвесторов свидетельствуют высокая доля удовлетворения заявок, которая составила на аукционе по среднесрочному выпуску более 93%, а по краткосрочному – около 59% (в целом по двум выпускам более 71%). При этом премия по доходности на аукционах составила всего порядка 2-4 базисных пунктов к уровню вторичного рынка", — отметил эксперт.

Минфин России по итогам апреля разместил гособлигации на общую сумму порядка 339,7 миллиарда рублей, выполнив на 56,6% план привлечения на рынке ОФЗ во втором квартале, который установлен на уровне 600 миллиардов рублей.