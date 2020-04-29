МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Доллар продолжает дешеветь к основным мировым валютам в среду вечером, рынки ждут объявления итогов очередного заседания Федрезерва, сдерживает американскую валюту также склонность к риску на новостях по возможному лечению коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.17 мск курс доллара к иене опускался до 106,69 иены с уровня предыдущего закрытия в 106,86 иены, курс евро к доллару рос до 1,0852 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0818 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,14%, до 99,72 пункта.

Позднее в среду будут опубликованы итоги апрельского двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Рынки прогнозируют, что регулятор сохранит ключевую ставку на уровне 0-0,25% годовых, а также надеются, что ФРС даст комментарии по поводу мер поддержки экономики в связи в пандемией коронавируса.

На рынках при этом наблюдается склонность к риску, рост фондовых бирж Европы и США достигает 2-3%. Спрос на доллар как более надежный актив при этом снижен. Рисковые настроения связаны с новостями по возможному лечению коронавируса. Ранее американская биофармацевтическая компания Gilead Sciences сообщила, что ее экспериментальный препарат помог облегчить проявления симптомов заражения коронавирусом у ряда пациентов.

Поддерживает склонность к риску и ожидание ослабления карантина в мире. "Мы наблюдаем… разговоры об открытии экономик в мире, что подразумевает перезапуск мировой экономики в скором будущем. Это поддерживает склонность к риску и негативно сказывается на более надежных активах", — считает старший рыночный аналитик Western Business Solutions Джо Манимбо (Joe Manimbo), чьи слова приводит агентство Рейтер.