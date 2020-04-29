МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос третий день подряд, отыгрывая отскок рынка нефти.

Повышение западноевропейских фондовых площадок поддержало стоимость российских акций, что помогло основным биржевым индексам РФ обновить максимумы за две недели.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов в среду вырос на 1,95%, до 2663,14 пункта, индекс РТС — на 3,16%, до 1144,64 пункта. Ранее в среду индексы поднимались до 2669,47 пункта и до 1147,97 пункта — максимумов с 13 и 14 апреля, соответственно.

РЫНОК ПРОДОЛЖИЛ ВОССТАНАВЛИВАТЬСЯ

Российский фондовый рынок в среду продолжил повышаться на фоне сохранения спроса на рисковые активы на мировых площадках.

Так, западноевропейские фондовые индексы выросли в среду на 2,2-2,9%. Рынки США вечером прибавляют 2,2-3,4% по индексам. Инвесторы настраиваются на скорое снятие ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавируса.

Рынок нефти бодро отскакивает вверх. Марка Brent вечером растет на 7,2%, до 24,37 доллара за баррель.

Инвесторы отыгрывают данные минэнерго США о том, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 24 апреля, увеличились на 9 миллионов баррелей, или на 1,7%, до 527,6 миллиона баррелей. Аналитики ожидали роста запасов на 10,6 миллиона баррелей.

При этом показатели добычи нефти в США, запасов бензина и стратегического резерва нефти в стране также уменьшились, что способствовало росту оптимистичных настроений.

В лидерах роста цены, благодаря дорожающей нефти, закономерно оказались акции "Татнефти" (+6,8% префы и +5,4% "обычка"), "Роснефти" (+4%), бумаги "Лукойла" (+3.4%), "Газпрома" (+2,9%).

Снизились бумаги Polymetal (-4,4%), "Мосбиржи" (-3,1%), ММК (-3,2%). Чистая прибыль группы ММК по МСФО в первом квартале снизилась на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 131 миллион долларов. Это надавило на акции металлургов.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В ходе сессии среды индекс Мосбиржи смог сделать уверенный шаг к ближайшему сопротивлению, расположенному на уровне 2700 пунктов, отметил Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Его пробой будет сигнализировать об улучшении технической картины, а также об отмене нисходящего сценария, в рамках которого рынок мог вернуться к минимумам года", — добавил он.

В четверг на российском рынке завершится укороченная торговая неделя, приближение длинных праздничных выходных может усилить осторожность в настроениях, считает Александр Бахтин из компании "БКС Премьер".

"В четверг внимание инвесторов будет сосредоточено на заседании ЕЦБ. По нашим оценкам, индекс Мосбиржи в четверг сформируется в диапазоне 2600-2700 пунктов", — оценил он.