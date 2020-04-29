МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в среду выросли в пределах 3% на фоне новостей по применению экспериментального препарата Gilead против коронавируса, свидетельствуют данные торговых площадок.

По итогам сессии среды британский индекс FTSE 100 вырос на 2,63%, до 6115,25 пункта, французский CAC 40 — на 2,22%, до 4671,11 пункта, немецкий DAX — на 2,89%, до 11107,74 пункта.

Мировые фондовые рынки поддерживает новость о возможности лечения коронавируса. Ранее американская биофармацевтическая компания Gilead Sciences сообщила, что ее экспериментальный препарат помог облегчить проявления симптомов заражения коронавирусом у ряда пациентов.

Позднее в среду и в четверг будут опубликованы итоги очередных встреч Федеральной резервной системы (ФРС) США и Европейского центрального банка. Двухдневное заседание ФРС завершается в среду, рынки ждут, что регулятор сохранит ключевую ставку на уровне 0-0,25% годовых. Аналитики также полагают, что ЕЦБ может расширить программу покупки активов до 1,25 триллиона евро.

Повлияли на торги и корпоративные отчетности компаний. Акции британского банка Barclays подорожали в Лондоне на 13%, чистая прибыль банка упала в первом квартале на 42% в годовом выражении, при этом Barclays выделил 2,1 миллиарда фунтов на резервы по проблемным кредитам на фоне пандемии коронавируса.

Бумаги Deutsche Bank подорожали на 12%. В первом квартале чистый убыток немецкого банка, приходящийся на акционеров, составил 43 миллиона евро против прибыли год назад, а чистая прибыль — 66 миллионов евро. При этом Deutsche Bank выделил 260 миллионов евро на резервы по проблемным кредитам в связи с коронавирусом.