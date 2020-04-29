МОСКВА, 29 апр /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль вечером уверенно растет к доллару и к евро, отыгрывая бодрый подскок рынка нефти.

Доллар обновляет минимум с середины апреля, евро — с начала марта, когда обвалилась цена нефти.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.40 мск снижался на 97 копеек, до 73,17 рубля (минимум с 14 апреля), курс евро — на 73 копейки, до уровня 79,47 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в среду евро опускался до 79,44 рубля (минимум с 6 марта)

РУБЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ УКРЕПЛЯТЬСЯ

Российская валюта продолжила расти к доллару и к евро вот уже несколько дней подряд. Сегодня основной импульс пришел от рынка нефти, подскочившего вечером на 6,2%, до 24,2 доллара за баррель сорта Brent.

Инвесторы отыгрывают данные минэнерго США о том, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 24 апреля, увеличились на 9 миллионов баррелей, или на 1,7%, до 527,6 миллиона баррелей. Аналитики ожидали роста запасов на 10,6 миллиона баррелей.

При этом показатели добычи нефти в США, запасов бензина и стратегического резерва нефти в стране также уменьшились, что способствовало росту оптимистичных настроений.

Рынки США вечером прибавляют 2,5-3,5% по индексам. Инвесторы настраиваются на скорое снятие ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавируса.

Поддержку рублю принесли итоги аукционов Минфина России, разместившего в среду ОФЗ на 134 миллиарда рублей при совокупном спросе почти в 190 миллиардов. Это третий по объему размещения результат за всю историю рынка.

В итоге доллар и евро вечером снижались к рублю на 0,8-1,2%. Рублевая цена нефти колебалась при этом около уровня 1,75 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Существенный подъем цен на нефть и позитивная динамика валют развивающихся рынков, вкупе с поддержкой со стороны внутренних факторов, способствовали росту рубля, считает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"В результате доллар сделал шаг к поддержке, расположенной на уровне 73 рубля. Таким образом, американская валюта полноценно закрепилась в диапазоне 70-75 рублей. Однако пока говорить о возможности выхода вниз из этого диапазона преждевременно. Сохраняются риски ухудшения внешнего фона, что поспособствует восстановлению доллара к верхней границе коридора", — добавил он.

В четверг курс будет колебаться в диапазоне 72,6-74 рубля за доллар, оценил Антон Покатович из компании "БКС Премьер".

"Внимание инвесторов будет сосредоточено на итогах заседания ФРС, от которых рынки ждут как оценок масштабов вирусного давления на экономику США, так и сигналов о расширении монетарной поддержки рынков", — добавил он.