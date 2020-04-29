МОСКВА, 29 апр /ПРАЙМ/. Курс доллара практически не изменил темпы снижения к евро и иене после объявления ожидаемого решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о сохранении базовой ставки на уровне 0-0,25% годовых, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.09 мск курс курс доллара к иене снижался до 106,65 иены с уровня предыдущего закрытия в 106,86 иены, курс евро к доллару рос до 1,0866 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0818 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,23%, до 99,64 пункта.

До публикации решения ФРС курс евро к доллару рос до 1,0858 доллара, доллар дешевел к иене до 106,73 иены за доллар, а индекс доллара опускался на 0,2%, до 99,67 пункта.

ФРС по итогам заседания 28-29 апреля сохранила базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Следующее заседание запланировано на 9-10 июня.