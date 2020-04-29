МОСКВА, 29 апр /ПРАЙМ/. Основные американские фондовые индексы продолжают расти на 2-3% после сохранения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США на уровне в 0-0,25% годовых, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.16 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 2,21% — до 24634,55 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq — на 3,28%, до 8890,28 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 2,58%, до 2937,37 пункта.

До оглашения итогов заседания ФРС индекс Dow Jones рос на 2,34% — до 24666,46 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq — на 3,43%, до 8903,4 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 2,84%, до 2944,8 пункта.

ФРС по итогам заседания 28-29 апреля сохранила базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Следующее заседание запланировано на 9-10 июня.