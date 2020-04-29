МОСКВА, 29 апр /ПРАЙМ/. Показатели доходности десятилетних и тридцатилетних гособлигаций США (US Treasuries) продолжают расти на фоне решения Федеральной резервной системы (ФРС) сохранить процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых, свидетельствуют данные торгов.

Доходность десятилетних US Treasuries на 21.24 мск росла на 2 базисных пункта – до 0,63% по сравнению с 0,613% до объявления решения ФРС против уровня прошлого закрытия в 0,61%. Доходность тридцатилетних US Treasuries поднималась на 3,5 базисных пункта — до 1,243% против 1,222% до публикации, уровень прошлого закрытия составлял 1,207%.

ФРС по итогам заседания 28-29 апреля сохранила базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Следующее заседание запланировано на 9-10 июня.