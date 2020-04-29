МОСКВА, 29 апр /ПРАЙМ/. Чистая прибыль IT-гиганта Microsoft Corp. за первые девять месяцев 2019-2020 финансового года, завершившиеся 31 марта 2020 года, выросла на 27% в годовом выражении и составила 33,079 миллиарда долларов, следует из отчетности компании.

Общая выручка за три квартала увеличилась на 14% в годовом выражении, до 104,982 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию за период поднялась до 4,3 доллара с 3,36 доллара годом ранее.

В третьем квартале фингода чистая прибыль компании увеличилась на 22% в годовом исчислении, до 10,752 миллиарда долларов. Выручка поднялась на 14,5% и составила 35,021 миллиарда долларов при прогнозе в 34 миллиарда, а разводненная прибыль на акцию за три отчетных месяца выросла до 1,4 доллара с 1,14 доллара.

Выручка облачного подразделения Intelligent Cloud в третьем квартале поднялась на 27% в годовом выражении — до 12,281 миллиарда долларов. Показатель подразделения Productivity and Business Processes вырос на 15% — до 11,743 миллиарда долларов.

Компания отметила, что в третьем квартале влияние COVID-19 на выручку было минимальным.

Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.