МОСКВА, 29 апр /ПРАЙМ/. Рубль продолжает расти, доллар опустился уже до 73 рублей, отыгрывая ослабление американской валюты на форексе после решений и комментариев ФРС США.

Курс доллара расчетами "завтра" к 23.32 мск снижался на 1,07 рубля, до 73,07 рубля, курс евро — на 76 копеек, до уровня 79,44 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в среду доллар опускался до 72,99 рубля – к минимуму с 14 апреля. На форексе евро растет на 0,5% до 1,0875 доллара.

ФРС США по итогам заседания 28-29 апреля сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых. Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.

ФРС при этом заявила, что продолжит выкупать ипотечные и казначейские бумаги в том количестве, которое необходимо для поддержки рынка.