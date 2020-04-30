МОСКВА, 29 апр /ПРАЙМ/. Чистая прибыль крупнейшей в мире социальной сети Facebook в первом квартале 2020 года поднялась в годовом выражении почти в два раза и составила 4,902 миллиарда долларов, сообщается в пресс-релизе компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 1,71 доллара против 0,85 доллара годом ранее. Выручка социальной сети поднялась на 18% к предыдущему году- до 17,737 миллиарда долларов при прогнозе в 17,44 миллиарда.

Выручка компании от рекламы за квартал составила 17,44 миллиарда долларов, что на 17% выше к уровню предыдущего года и выше прогноза аналитиков в 17,36 миллиарда. Число ежедневно активных пользователей соцсети в марте 2020 года увеличилось на 11% в годовом выражении и составило 1,73 миллиарда человек. Число активных пользователей за март выросло в годовом выражении на 10% — до 2,6 миллиарда.

Компания отметила значительную неопределенность, связанную с пандемией коронавируса COVID-19. Facebook заявила, что в последние три недели первого квартала текущего года наблюдалось значительное снижение спроса на рекламу, и, как следствие, уменьшение стоимости рекламы. Соцсеть не дает прогнозов по выручке на второй квартал и 2020 год, но сообщает в своем отчете о признаках стабилизации уровня рекламной выручки в первые три недели апреля.

Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.