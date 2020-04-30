МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг уверенно растут на оптимизме вокруг испытаний вакцины от COVID-19, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.57 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,2% — до 2856,33 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,74%, до 1760,82 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 2,43%, до 20252,57 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 2,58%, до 5532,8 пункта.

Биржи Южной Кореи и Гонконга закрыты в связи с национальными праздниками. По итогам торгов среды южнокорейский KOSPI вырос на 0,7%, до 1947,56 пункта, а гонконгский Hang Seng Index — на 0,28%, до 24643,59 пункта.

В четверг оптимизм инвесторов поддерживается новостями о возможности лечения коронавируса. Ранее глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи сообщил о позитивных результатах применения противовирусного препарата ремдесивир (Remdesivir) для лечения COVID-19.

"Любые позитивные медицинские исследования полезны. Но никто не должен рассчитывать на крупный прорыв — ключом для рынков является контроль за распространением вируса", — сказал агентству Рейтер валютный аналитик Westpac Шон Кэллоу (Sean Callow), предупредив, что пока слишком рано для устойчивого роста аппетита к риску.

Участники торгов также оценивают статистику из Китая. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе КНР в апреле снизился до 50,8 пункта по сравнению с уровнем в 52 пункта в марте, при этом оказавшись ниже прогноза в 51 пункт.