МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в четверг утром на 1% на фоне опасений инвесторов за сбои поставок из-за ограничительных мер по коронавирусу, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.20 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,21%, или на 20,8 доллара, до 1734,2 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро рос на 3,20% до 15,645 доллара за унцию.

Поддержку стоимости золота как традиционно надежного актива оказывают опасения инвесторов по поводу влияния коронавируса, который продолжает оказывать давление на мировую экономику, на поставки металлов. Так, ограничения в результате пандемии вызвали остановку производств по всему миру, что нанесло ущерб активности одних из крупнейших мировых экономик — Индии и Китая.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, отмечают, что в то же время спрос на золото в ювелирной промышленности упал на 39% по сравнению с первым кварталом прошлого года, и достигает минимума за последние десять лет. Несмотря на это, нестабильность мировой экономики поддерживает стоимость золота.