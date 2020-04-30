МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Цена на медь в четверг умеренно растет третий день подряд в надежде на постепенное восстановление спроса и появление лекарства от коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.06 мск стоимость июльских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,38% — до 2,389 долларов за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам торгов среды на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,73% — до 5261 долларов, алюминия — на 0,1%, до 1506 долларов, цинка — на 0,83%, до 1946,5 доллара за тонну.

Инвесторы с оптимизмом следят за постепенным возобновлением работы предприятий в Китае, который является крупнейшим потребителем меди в мире. При этом Китай выявил лишь четыре новых случая заражения коронавирусом за минувшие сутки, выздоровели 32 пациента, летальных исходов не было.

Настроение инвесторов также было поддержано надеждами на скорое появление лекарства от коронавируса. Так, они обратили внимание на заявления главы Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи о позитивных результатах применения противовирусного препарата ремдесивир (Remdesivir) для лечения COVID-19.