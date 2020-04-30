События в сфере макроэкономики и бизнеса 30 апреля
МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 30 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Объём промышленного производства (м/м) (март)
|-0,3%
|-3,7% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Объём розничных продаж (г/г) (март)
|1,6%
|-4,6% (факт)
|4:00
|CNY
|Китай — Композитный индекс деловой активности (PMI) (апрель)
|53
|53,4 (факт)
|4:00
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апрель)
|52
|50,8 (факт)
|4:00
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) (апрель)
|52,3
|53,2 (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (март)
|0,5%
|1% (факт)
|8:30
|EUR
|Франция — ВВП (кв/кв) (1кв2020)
|-0,1%
|-5,8% (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — Объём розничных продаж (м/м) (март)
|0,8%
|-5,6% (факт)
|9:45
|EUR
|Франция — Потребительские расходы (м/м) (март)
|-0,5%
|-17,9% (факт)
|9:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|0,1%
|0,1% (факт)
|9:45
|EUR
|Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м)
|0,1%
|0,1% (факт)
|10:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|0%
|10:00
|EUR
|Испания — ВВП (кв/кв) (1кв2020)
|0,4%
|-4,4%
|10:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (апрель)
|0,1%
|-0,8%
|10:55
|EUR
|Германия — Изменение количества безработных (апрель)
|1 тыс
|76 тыс
|10:55
|EUR
|Германия — Уровень безработицы (апрель)
|5%
|5,2%
|12:00
|EUR
|Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель)
|0,1%
|-0,3%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|1%
|0,7%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель)
|0,7%
|0,1%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|0,5%
|12:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (кв/кв)
|0,1%
|-3,2%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Уровень безработицы (март)
|7,3%
|7,7%
|14:45
|EUR
|Еврозона — Ставка по депозитным средствам (апрель)
|-0,5%
|-0,5%
|14:45
|EUR
|Еврозона — Ставка маржевого кредитования ЕЦБ
|0,3%
|14:45
|EUR
|Еврозона — Заявление по монетарной политике ЕЦБ
|14:45
|EUR
|Еврозона — Решение по процентной ставке (апрель)
|0%
|15:30
|USD
|США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (март)
|0,2%
|-0,1%
|15:30
|USD
|США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (март)
|1,8%
|1,6%
|15:30
|USD
|США — Индекс стоимости рабочей силы (кв/кв) (1кв2020)
|0,7%
|0,6%
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|4,427 млн
|3,5 млн
|15:30
|USD
|США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (март)
|1,8
|15:30
|USD
|США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (март)
|0,1%
|15:30
|USD
|США — Расходы физических лиц (м/м) (март)
|0,2%
|-5%
|15:30
|CAD
|Канада — ВВП (м/м) (феврал ь)
|0,1%
|0,1%
|15:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (март)
|-4,7%
|-13,6%
|15:30
|EUR
|Еврозона — Пресс-конференция ЕЦБ
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (апрель)
|47,8
|38
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|9:00 мск
|RUB
|Индекс производственной активности PMI (апрель)
|47,5
|31,3
|16:00 мск
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 24.04)
|569,7 млрд долл (на 17.04)
|18:00 мск
|RUB
|ВВП (месячный) (г/г) (март)
|2,9%
|-0,7%
|16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|НОВАТЭК — телеконференция менеджмента по отчетности МСФО за 1кв2020
|RUB
|Сбербанк — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020
|17:00 мск (15:00 лнд, 10:00 NY)
|RUB
|Сбербанк — телеконференция менеджмента
|RUB
|НЛМК — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020
|17:00 мск (15:00 лнд, 10:00 NY)
|RUB
|НЛМК — телеконференция менеджмента
|RUB
|ГМК Норильский никель — операционные результаты за 1кв2020
|RUB
|Интер РАО — операционные результаты и финансовая отчетность по РСБУ за 1кв2020
|RUB
|Детский мир — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020 и телеконференция менеджмента
|RUB
|Евраз — операционные результаты за 1кв2020
|RUB
|Мосэнерго — финансовая отчетность по РСБУ за 1кв2020
|RUB
|Русгидро — финансовая отчетность по РСБУ за 1кв2020
|RUB
|ТГК-1 — операционные результаты и финансовая отчетность по РСБУ за 1кв2020
|RUB
|Энел Россия — финансовая отчетность по РСБУ за 1кв2020
https://1prime.ru/Financial_market/20200430/831366876.html