МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Московская биржа определила режим работы в период майских праздников в связи с продлением нерабочих дней до 11 мая, сообщили в пресс-службе торговой площадки.

Так, 6-8 мая торги на всех рынках проводятся по стандартному расписанию, расчеты по итогам торгов осуществляются ежедневно. В выходные дни 1-3 мая и 9-11 мая торги проводиться не будут.

"Четвертого-восьмого мая 2020 года торги будут проводиться на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, фондовом, денежном, срочном рынках и рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ)", — уточняет биржа.

Также отмечается, что 4-5 мая на валютном рынке и рынке драгметаллов будут доступны торги по всем инструментам, кроме сделок с датой исполнения обязательств в день заключения (сделок с расчетами "сегодня") и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения.