МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций усилил рост по основным индексам после старта торгов вслед за нефтью, рублевый индекс Мосбиржи подскакивал выше 2700 пунктов впервые с 9 апреля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.10 мск четверга поднимался на 1,22% — до 2695,66 пункта (уже подскакивал до 2700,97 пункта), индекс РТС – на 1,97%, до 1167,2 пункта.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent растет на 6,27% — до 25,75 доллара за баррель.