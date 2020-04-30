МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в четверг увеличивается в среднем на 17-18% на росте аппетита инвесторов к риску, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 9.56 мск биткоин дорожает на 18,06%, до 9,33 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растет в цене на 17,13%, до 9306 долларов. Ранее в ходе торгов темпы роста превышали 20%, цена криптовалюты впервые с 25 февраля 2020 года достигала отметки в 9,46 тысячи долларов на Binance.

Как пояснил РИА Новости независимый эксперт Мансур Гусейнов, инвесторы стали воспринимать биткоин как рисковый актив, стоимость криптовалюты растет вслед за ними. "Криптовалюта стала рисковым активом, как акции и валюты развивающихся рынков, ее стоимость растет вслед за другими активами", — пояснил он.

Глава аналитического агентства "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков называет несколько причин нынешнего роста стоимости биткоина после ее падения в марте.

"В начале марта биткоин падал, как и все финансовые рынки, плюс вследствие ограничения международной торговли спрос на цифровой актив объективно упал. Сейчас жизнь начинает восстанавливаться, торговля, в том числе розничная, готовится к запуску. Еще один фактор роста — дополнительная ликвидность, которую правительства вылили для поддержки бизнеса и населения в борьбе с COVID-19. Рано или поздно она придет на рынок, в том числе крипторынок, и будет способствовать дальнейшему росту", — считает он.