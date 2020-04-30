МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в четверг преимущественно растут на фоне общего оптимизма на рынках, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.25 мск британский индекс FTSE 100 опускался на незначительные на 0,08%, до 6110,1 пункта, французский CAC 40 рос на 0,5%, до 4694,57 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,35%, до 11146,07 пункта.

В четверг оптимизм на фондовых рынках поддерживается сообщениями о поисках лекарства от нового коронавируса. Глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи сообщил о позитивных результатах применения противовирусного препарата "Ремдесивир" (Remdesivir) для лечения коронавируса COVID-19.

В центре внимания рынков теперь заседание Европейского центрального банка, которое состоится позднее в четверг. Инвесторы ожидают от регулятора дальнейших мер стимулирования экономики. Так, аналитики считают, что центробанк может расширить программу покупки активов до 1,25 триллиона евро.

Некоторое давление на торги оказывают корпоративные отчетности компаний. Акции англо-голландской Royal Dutch Shell снижаются на 2% после публикации финансовых результатов. Чистый убыток компании в первом квартале составил 24 миллиона долларов против прибыли год назад. Бумаги финской Stockmann дешевеют почти на 3% на фоне увеличения чистого убыток за первый квартал на 15%, до 37,4 миллиона евро.