МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам торгов четверга закрылись ростом на 1,3-2,4% на фоне общего оптимизма на рынках и возвращении аппетита к риску, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,3%, до 2860,08 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,9%, до 1763,36 пункта, японский Nikkei 225 — на 2,1%, до 20193,69 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 2,4%, до 5522,4 пункта.

Биржи Южной Кореи и Гонконга закрыты в связи с национальными праздниками. По итогам торгов среды южнокорейский KOSPI вырос на 0,7%, до 1947,56 пункта, а гонконгский Hang Seng Index — на 0,28%, до 24643,59 пункта.

В четверг на рынках преобладают оптимистичные настроения на фоне позитивных результатов применения противовирусного препарата ремдесивир (Remdesivir) для лечения COVID-19. Аналитик IG Цзиньгуй Пань (Jingyi Pan), которую цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс, считает, что оптимизм, связанный с успешным тестированием препарата, поддерживает рост азиатских индексов, для которых наступил конец недели.

Некоторую поддержку биржам АТР также оказывают макроэкономические данные из Китая, который является крупнейшей экономикой в Азии. Так, индекс деловой активности КНР начал восстанавливаться после того, как Китай приостановил работу компаний для борьбы с распространением вируса.

Инвесторы также обратили внимание на рост фьючерсов США. Так, фьючерсы на основные американские фондовые индексы в среду выросли на 2,21-3,57% на фоне положительных отчетов крупнейших технологических компаний США, данные которых оказались лучше прогнозов аналитиков.