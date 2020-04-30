МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Московская биржа запустила 30 апреля торги паями биржевого паевого инвестиционного фонда (БПИФа) "Информатика+" на акции глобальных технологических компаний под управлением УК "Система Капитал", сообщается в пресс-релизе биржи.

"30 апреля 2020 года на Московской бирже начались торги паями биржевого паевого инвестиционного фонда "Информатика+" под управлением УК "Система Капитал". Ценные бумаги включены в первый уровень листинга Московской биржи… БПИФ номинирован в долларах США, торговля паями фонда осуществляется также в долларах США", — указывается там же.

Фонд инвестирует в акции глобальных технологических компаний, входящие в индекс S&P North American Expanded Technology Software Index. На долю одной компании в структуре портфеля приходится не более 10% активов фонда, указывается там же.

Среди объектов инвестирования – компании, работающие в области информационной безопасности, видеоигр, бизнес-аналитики, CRM-систем, искусственного интеллекта и ИТ-менеджмента, поясняется в пресс-релизе.

"Мы рады приходу нового провайдера на Московскую биржу и расширению линейки биржевых фондов. Рынок БПИФов и ETF завоевывает все большую популярность среди частных инвесторов: за первый квартал этого года по оборотам торгов он сравнялся с уровнем всего 2019 года", – приводятся слова члена правления Московской биржи Игоря Марича.

"Сейчас, в период нестабильности на глобальных рынках, мы предлагаем инвесторам возможность инвестиций в перспективный технологический сектор в форме валютного актива, который разрешено покупать и продавать резидентам РФ за доллары на Московской бирже, в том числе на ИИС", – отметил генеральный директор УК "Система Капитал" Игорь Бусаров.

На фондовом рынке Московской биржи обращаются 37 биржевых фондов: 22 БПИФа под управлением УК "Альфа-Капитал", АО ВТБ Капитал Управление активами, УК "Восток-Запад", УК "Газпромбанк – Управление активами", УК "Сбербанк Управление Активами", УК "Система Капитал", УК "Тинькофф Капитал" и 15 иностранных биржевых инвестиционных фондов (ETF – Exchange Traded Fund) компаний FinEx Funds и ITI Funds.