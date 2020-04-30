МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Курс евро в четверг днем незначительно снижается по отношению к доллару, поскольку трейдеры предпочитают сохранять осторожность в ожидании решения ЕЦБ по дальнейшей монетарной политике, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.06 мск курс евро к доллару опускался до 1,0865 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0873 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 106,67 иены с уровня предыдущего закрытия в 106,7 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,07%, до 99,49 пункта.

Трейдеры ждут решения ЕЦБ по монетарной политике, которое будет озвучено позднее в четверг. По прогнозам аналитиков, регулятор сохранит базовую ставку на нулевой отметке. При этом рынки с интересом ждут, объявит ли регулятор дополнительные меры по поддержке пострадавшей от коронавируса экономики.

Согласно опубликованным данным Евростата в четверг, ВВП стран Евросоюза в первом квартале, по первой оценке, упал на 2,7% в годовом выражении, что является максимальным снижением с 2009 года. ВВП 19 стран еврозоны, по первой оценке, в первом квартале 2020 года снизился на 3,3% в годовом выражении.

"Почти весь ущерб был нанесен (экономике — ред.) в последние две недели квартала. Это показывает, насколько сильным может стать спад при продолжении карантина. Рецессия, подобная той, которую мы сейчас переживаем, является беспрецедентной", — считает экономист ING Берт Колейн (Bert Colijn), чье мнение приводит агентство Рейтер.