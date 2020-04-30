МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Санкт-Петербургская биржа 29 апреля поставила новый рекорд по объему торгов ценными бумагами иностранных эмитентов, говорится в сообщении торговой площадки.
"Санкт-Петербургская биржа по итогам 29 апреля 2020 года зафиксировала рекордный суммарный объем торгов ценными бумагами иностранных эмитентов в размере 764,7 миллиона долларов (672,6 миллиона в режиме основных торгов)", — говорится в сообщении.
Предыдущие рекорды суммарного объема торгов были зафиксированы 9 апреля: 547,7 миллиона долларов и 28 апреля: 565,5 миллиона.
По итогам торгов 29 апреля были зафиксированы новые рекорды клиентской активности. Количество активных счетов достигло 95,4 тысячи. Общее количество сделок составило 1,3 миллиона, сообщила Санкт-Петербургская биржа.
https://1prime.ru/Financial_market/20200430/831369776.html