МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Банк России в среду, 6 мая, предложит купонные облигации Банка России (КОБРы) на сумму 594,088 миллиарда рублей по номинальной стоимости и с расчётами 6 мая, следует из материалов регулятора.

При этом дата погашения по первому аукциону на 89,838 миллиарда рублей — 13 мая, по второму, на 201,877 миллиарда рублей, — 10 июня, по третьему, на 302,373 миллиарда, — 15 июля. Ставка купона на всех аукционах установлена в размере ключевой ставки Банка России на каждый день купонного периода.

Облигации ЦБ — это инструмент регулирования банковской ликвидности, который используется для абсорбирования формирующегося значительного и устойчивого ее избытка, как правило, на сравнительно длительные сроки (от нескольких месяцев до года).

Банк России может проводить аукционы по размещению ОБР для снижения нагрузки на основные операции — еженедельные депозитные аукционы, то есть в том случае, если избыточная ликвидность формируется в значительном объеме и на длительный срок.