МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы преимущественно опускаются в четверг, в то время как инвесторы ожидают публикации ряда макроэкономических статданных по США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.15 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускался на 0,61%, до 24419 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — рос на 0,1%, до 9044,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — снижался на 0,55%, до 2924,25 пункта.

Инвесторы ожидают публикации статистики по числу заявок на пособие по безработице в США. Аналитики полагают, что за минувшую неделю показатель уменьшился на 927 тысяч, до 3,5 миллиона заявок.

Кроме того, позднее в ходе торгов будут опубликованы данные о доходах и расходах в США. Ожидается, что в марте доходы снизились на 1,5% к февралю, а расходы — сократились на 5%.

Рост фьючерса на индекс NASDAQ поддерживает рост цен на акции технологических компаний, которые отчитались о своих финансовых результатах за первый квартал 2020 года.

Так, бумаги Facebook дорожают на предварительных торгах на 8,5% после того, как компания сообщил о росте чистой прибыли в первом квартале в два раза, до 4,9 миллиарда долларов. Акции Microsoft дорожают на 2% на предторгах на фоне сообщения об увеличении чистой прибыли компании в отчетном периоде на 27%, до 33,1 миллиарда долларов в годовом выражении. В то же время бумаги Tesla дорожают на 7%, после того как компания отчиталась о чистой прибыли в 16 миллионов долларов против убытка годом ранее.