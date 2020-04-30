МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций в последний день апреля снижается, перед длинными первомайскими выходными игроки фиксируют прибыль, полученную в предыдущие дни, несмотря на продолжающийся рост нефтяных котировок, следует из данных торгов Московской биржи и комментариев аналитиков.

Индекс Мосбиржи к 15.34 мск снижается на 0,48%, до 2650,39 пункта, индекс РТС — на 0,72%, до 1136,4 пункта. При этом утром рублевый индекс Мосбиржи подскакивал выше 2700 пунктов, впервые с 9 апреля, а долларовый РТС поднимался почти до 1170 пунктов, также обновив максимум с 9 апреля.

Курс доллара расчетами "завтра" растёт при этом на 47 копеек, до 73,48 рубля, курс евро — на 45 копеек, до 79,84 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent подскакивает на 9,3%, до 26,5 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Среди лидеров снижения – акции "Интер РАО" (-4,49%), префы "Ростелекома" (-2,7%), акции "Алросы" (-2,46%), "Детского мира" (-2,37%), обыкновенные акции "Россетей" (-2,03%) и акции "Русгидро" (-1,96%).

Акции НЛМК дешевеют на 0,6%, хотя с утра бумаги компании дорожали примерно на 1%.

В четверг НЛМК представил хорошую отчетность по МСФО за первый квартал 2020 года, считает Александр Сидоров из "Велес Капитала". Финансовые результаты НЛМК практически совпали с ожиданиями рынка по выручке и оказались выше по EBITDA, указывает он.

В то же время обыкновенные акции Сбербанка поднимаются в цене на 0,78%, привилегированные – на 0,05%.

"Рынок отреагировал ростом на отчетность Сбербанка. Прибыль оказалась существенно ниже ожиданий (120 миллиардов рублей против 165 миллиардов рублей), однако это обусловлено формированием резервов в размере 138 миллиардов рублей на случай потерь доходов по ссудам во втором квартале из-за пандемии", — комментирует Георгий Ващенко из компании "Фридом Финанс".

Сейчас Сбербанк торгуется на уровне собственного капитала, что следствие неопределенности относительно тенденций в экономике и событий после смены основного акционера, также указывает аналитик.

Он полагает, что влияние пандемии на банковский сектор и Сбербанк пока умеренное, кризис еще всерьез не затронул банковскую систему.

"В долгосрочном плане акции банков выглядят привлекательными для покупок, они выросли меньше, чем бумаги предприятий, по которым кризис ударит намного сильнее", — добавляет эксперт.

Также в лидерах роста – акции Polymetal (2,51%), МКБ (1,74%), "Магнита" (1,13%), "Газпром нефти" (1,09%), ЛСР (1,06%) и "Русснефти" (1,06%).

ПРОГНОЗЫ

Сказывается фактор длинных выходных в России, отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер".

"Участники нашего рынка опасаются, что перекупленные за последние недели глобальные фондовые активы в пятницу или в понедельник утром продемонстрируют коррекционное снижение. Кроме того, за три дня могут реализоваться какие-либо внерыночные риски", — добавляет он.

"Из Европы сегодня целый день шла большая порция негативной макростатистики: по падению ВВП, спаду продаж, росту дефляции и безработицы. По мере выхода данных рынки плавно приседали, но финальной точкой стало заседание ЕЦБ, где не было объявлено никаких мер поддержки. Плюс ожидаются данные по рынку труда в США, которые будут заведомо негативными", — говорит Валерий Емельянов из компании "Фридом Финанс".

Все это в целом влияет на настроения инвесторов и вызывает желание ребалансировать портфели в пользу более консервативных бумаг и золота, добавляет он.