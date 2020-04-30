МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в четверг опускаются после выхода статистики рынка труда и потребительских доходов и расходов, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 16.37 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) падает на 1,38%, до 24293,31 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижается на 0,54%, до 8866,24 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,15%, до 2905,74 пункта.

Ранее в четверг стало известно, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 25 апреля снизилось лишь до 3,8 миллиона, хотя показатель прогнозировался на уровне 3,5 миллиона. Кроме того, по данным минторга США, в марте расходы потребителей сократились максимальными темпами за историю наблюдений — на 7,5% по отношению к февралю, а доходы — на 2%, и это самое сильное снижение с 2013 года.

При этом сезон корпоративной отчётности продолжает поддерживать "высокотехнологический" индекс NASDAQ, благодаря чему он и падает сейчас меньше. Так, бумаги Facebook дорожают на 4,8% после того, как компания сообщила о росте чистой прибыли почти вдвое в первом квартале. Фирма также указала на признаки стабилизации ситуации с выручкой от рекламы в первые недели апреля.

Кроме того, акции Microsoft дорожают на 0,4% после выхода отчетности — чистая прибыль компании за прошлый квартал выросла на 22% в годовом выражении. А бумаги Tesla растут в цене на 6,7%, поскольку в своем финотчете компания сообщила о прибыли за квартал против убытка годом ранее.

После закрытия американских рынков свои финансовые показатели опубликуют также технологические гиганты Apple, Amazon и Visa. При этом аналитики прогнозируют, что в первом квартале прибыль компаний из индекса S&P 500 сократилась на 15%, а во втором это снижение ускорится до 36%, передаёт агентство Рейтер.