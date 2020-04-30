МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Олег Вьюгин переизбран главой наблюдательного совета Московской биржи на первом его заседании в новом составе, говорится в сообщении торговой площадки.

"Двадцать девятого апреля 2020 года состоялось первое заседание наблюдательного совета Московской биржи в новом составе, утвержденном на годовом общем собрании акционеров 28 апреля… Председателем наблюдательного совета вновь избран Олег Вьюгин, являющийся независимым директором. Заместителем председателя набсовета переизбран Андрей Голиков", — указывается в сообщении.

Решением членов наблюдательного совета сформированы персональные составы комиссий — по стратегическому планированию, по назначениям и вознаграждениям, по аудиту, по управлению рисками, по технической политике, и определены их председатели, отмечается там же.

Наблюдательный совет прошел в формате видеоконференции, добавляет биржа.

Ранее, 28 апреля, акционеры Московской биржи на годовом собрании утвердили новый состав наблюдательного совета.

Решением собрания акционеров в новый состав наблюдательного совета Московской биржи вошли 12 директоров, восемь из которых — независимые. При этом состав набсовета обновился на треть: новыми его членами стали независимый консультант Рамон Адаррага, операционный директор компании Gett Максим Красных, заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик и основатель и президент Hartmann Holdings Оскар Хартманн.