МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в четверг вечером, инвесторы отыгрывают итоги прошедших заседаний Федеральной резервной системы (ФРС) США и Европейского центрального банка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.48 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,25%, или на 4,5 доллара, до 1717,6 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро рос на 0,53% до 15,240 доллара за унцию.

Инвесторы обратили внимание на меры поддержки экономики, принятые мировыми центральными банками. Так, в четверг ЕЦБ сохранил процентную ставку на уровне в 0%. Регулятор также сообщил о готовности увеличить объемы и сроки действия программы по выкупу ценных бумаг частного и государственного сектора (PEPP), о которой было объявлено в марте.

В среду ФРС США также принял решение о сохранении процентной ставки на текущем уровне в 0-0,25% годовых.

"ФРС оставил процентные ставки без изменений и это должно сохраниться на некоторое время. Заглядывая вперед, беспрецедентные денежные стимулы со стороны ЕЦБ и ФРС, вероятно, повысят спрос на золото", — сообщает агентству Рейтер аналитик Commerzbank Ойген Вайнберг (Eugen Weinberg).

Поддержку золоту также оказывает слабая статистика из США. Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за минувшую неделю уменьшилось хуже прогноза, только до 3,8 миллиона, хотя аналитики ждали уменьшения показателя до 3,5 миллиона заявок. Кроме того, стало известно, что в марте расходы потребителей сократились максимальными темпами за историю наблюдений — на 7,5% по отношению к февралю, а доходы — на 2%, и это самое сильное снижение с 2013 года.