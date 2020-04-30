МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Курс евро к доллару перешел к росту в четверг вечером после очередного заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.47 мск курс евро к доллару поднимался до 1,0894 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0873 доллара за евро, до объявления итогов встречи показатель слабо снижался. Курс доллара к иене увеличивался до 106,81 иены с уровня предыдущего закрытия в 106,7 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,27%, до 99,29 пункта.

Ранее в четверг завершилось очередное заседание ЕЦБ, регулятор по итогам встречи объявил, что на фоне продолжающего кризиса из-за пандемии коронавируса решил расширить кредитование банков через аукционы. ЕЦБ решил вновь смягчить условия по предоставлению банкам ликвидности на аукционах TLTRO III, а также провести семь дополнительных аукционов по новой программе PELTRO. ЦБ также ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%.

Несколько сдерживает доллар слабая макростатистика. Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 25 апреля снизилось до 3,8 миллиона, хотя показатель прогнозировался на уровне 3,5 миллиона. А по данным минторга США, в марте расходы потребителей сократились максимальными темпами за историю наблюдений — на 7,5% по отношению к февралю, а доходы — на 2%, это самое сильное снижение с 2013 года.

В пятницу некоторые рынки Европы будут закрыты в связи с праздником, в том числе Германии и Франции. Фондовые рынки Китая также не будут работать в связи с празднованием дня труда.