МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Минфин России уточнил результаты состоявшегося в среду, 29 апреля, аукциона по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) серии 26232 с погашением в октябре 2027 года в связи с неисполнением заявки одним из участников, говорится в сообщении министерства.

По сообщению Минфина, конкурентную заявку, поданную на аукционе на сумму 1 миллиард рублей по номинальной стоимости, не исполнил "Московский индустриальный банк" (МИнБанк).

Изначально итоговый объем размещения ОФЗ 26232 был объявлен в размере 61,311 миллиарда рублей. Согласно уточненным результатам, объем размещения составил 60,311 миллиарда рублей. При этом средневзвешенная цена аукциона, по которой были удовлетворены неконкурентные заявки, не изменилась.

"К участнику аукциона, не исполнившему свои обязательства по удовлетворенным Минфином России заявкам, будут применены меры ответственности, предусмотренные правилами клиринга небанковской кредитной организации-центрального контрагента "Национальный Клиринговый Центр"", — говорится в сообщении.