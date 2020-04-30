МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в четверг опустились на 2-3% в рамках коррекции после непрерывного роста три торговые сессии подряд, которой помогла достаточно консервативная позиция Европейского центробанка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торговых площадок.

По итогам сессии четверга британский индекс FTSE 100 упал на 3,43%, до 5905,77 пункта, французский CAC 40 — на 2,12%, до 4572,18 пункта, немецкий DAX — на 2,25%, до 10857,85 пункта.

За предыдущие три сессии эти индексы выросли примерно на 5%. Торги поддерживали финансовые показатели компаний и ожидания ослабления карантина в отдельных странах, а также новости об успехах экспериментального препарата Gilead, который помог облегчить проявления симптомов заражения коронавирусом у ряда пациентов.

ЕЦБ ранее расширил действующую программу покупки активов АРР, а также ввёл новую программу РЕРР на 750 миллиардов евро. Эксперты не исключали, что регулятор расширит объём новой программы до 1,25 триллиона евро, однако сомневались, что это будет сделано в этот четверг на заседании совета управляющих ЕЦБ. И сегодня регулятор не изменил объема программы выкупа активов, однако снизил ставки по долгосрочным аукционам ликвидности (TLTRO), а также ввёл новую программу PELTRO, состоящую из семи аукционов по фиксированной ставке.

Эта достаточно консервативная позиция, а также удорожание евро и помогли европейским фондовым рынкам скорректироваться. Курс евро к доллару перешел к росту на новостях о решениях ЕЦБ в пределах 1%. Более дорогая национальная валюта условно снижает доход компаний-экспортеров региона, выраженный в ней.

Теперь инвесторы ждут заседания британского центробанка 7 мая. Ранее, в марте, этот регулятор неожиданно понизил свою учётную ставку дважды, до 0,1%.