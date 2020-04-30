МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций в четверг после трех дней роста снизился — на 0,5-1,7% по индексам, несмотря на продолжившийся рост нефтяных цен. Снижение на западных фондовых площадках задало тон и игроки предпочли зафиксировать прибыль перед длинными выходными в РФ.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов снизился на 0,47% — до 2650,56 пункта, индекс РТС — на 1,71%, до 1125,03 пункта.

Вместе с тем за последнюю неделю апреля рынок вырос: индекс Мосбиржи — на 3,46%, РТС – на 4,04%. В целом по апрелю также рост, компенсировавший часть потерь марта: индекс Мосбиржи поднялся на 5,65%, РТС – на 10,9%.

Отраслевые индексы рынка акций Московской биржи по итогам апреля продемонстрировали значительный прирост, от 4% в сфере нефтехимии до 10,4% — в финансах, при этом ни один индекс не показал отрицательной динамики, следует из данных торгов Московской биржи.

Лидером роста стал индекс финансов, который сумел подняться на 10,43%. Также значительно выросли индексы телекоммуникаций – на 7,69%, транспорта – на 7,63%, электроэнергетики – на 7,44%, металлов и добычи – на 6,52%.

Индекс потребительского сектора в апреле поднялся на 4,23%, нефти и газа – на 4,19%, индекс химии и нефтехимии – на 4,05%.

В свою очередь широкий и основной рублёвый индекс торговой площадки — индекс Мосбиржи — поднялся по итогам месяца на 5,65%, компенсировав часть потерь марта.