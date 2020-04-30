МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился в рамках коррекции после трех дней роста.

Продолжившееся повышательное ралли рынка нефти компенсировалось снижением западных фондовых индексов в конце укороченной рабочей недели.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов снизился на 0,47% — до 2650,56 пункта, индекс РТС — на 1,71%, до 1125,03 пункта.

Вместе с тем за последнюю неделю апреля рынок вырос: индекс Мосбиржи — на 3,46%, РТС — на 4,04%. В целом по апрелю рынок также вырос, компенсировав часть потерь марта: индекс Мосбиржи поднялся на 5,65%, РТС — на 10,9%.

РЫНОК СКОРРЕКТИРОВАЛСЯ ПЕРЕД ВЫХОДНЫМИ

Российский фондовый рынок в четверг притормозил в росте, а во второй половине дня и вовсе ушел в минус, корректируя рост предыдущих торговых сессий.

Негативные сигналы пришли с западных фондовых площадок, индексы которых теряли вечером 0,7-3,5%. Инвесторы отыгрывают слабые недельные данные по рынку труда США и мартовские показатели потребительских доходов и расходов в США.

Рынок нефти продолжил бодро отскакивать вверх. Марка Brent вечером растет на 6,3%, до 25,75 доллара за баррель.

Инвесторы отыгрывают данные о замедлении прироста запасов энергоресурсов в Америке. Минэнерго США зафиксировало за минувшую неделю рост запасов нефти на 9 миллионов баррелей, хотя аналитики ожидали роста показателя более чем на 10 миллионов баррелей. Неделей ранее рост составил 15 миллионов баррелей.

В лидерах снижения цены сегодня оказались акции "Интер РАО" (-4,5%), "Детского мира" (-3,8%), "Алросы" (-2,7%), "Фосагро" (-2,2%), "Газпрома" (-2%). Выросли бумаги "Магнита" (+6,4%), Polymetal (+2,5%), АФК "Система" (+1,8%), "Северстали" (+1,6%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индексы Мосбиржи и РТС в четверг отступили вниз от района апрельских максимумов (2713 пунктов и 1170 пунктов соответственно), испугавшись неопределенности перед майскими выходными, считает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

"С технической точки зрения на рынке сохраняется настрой на краткосрочный рост, пока не пробиты вниз поддержки около 2600 и 1100 пунктов по индексам. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2550-2720 пунктов", — оценила она.

В понедельник, как, впрочем, и на всей "межпраздничной" торговой неделе, не ожидается высокой рыночной активности, покупки могут носить выборочный характер, считает Александр Бахтин из компании "БКС Премьер".

"Факторами влияния на динамику торгов останутся нефтяные цены, внешний фон и новости о пандемии. По нашим оценкам, индекс Мосбиржи в понедельник сформируется в диапазоне 2580-2700 пунктов", — оценил он.