МОСКВА, 30 апр /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Курс нацвалюты РФ вечером последнего дня апреля ощутимо снижается к доллару и евро, несмотря на продолжение уверенного роста на рынке нефти, так, европейская валюта отыгрывает сегодня уже почти 2 рубля, свидетельствуют котировки на Московской бирже.

Инвесторы перед длинными выходными в России предпочли зафиксировать прибыль после нескольких дней роста российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.49 мск подскакивает на 1,24 рубля, до 74,25 рубля, курс евро — на 1,95 рубля, до уровня 81,34 рубля, следует из данных биржи.

Прошлую неделю основные валюты закрылись на уровнях 74,55 рубля и 80,67 рубля соответственно.

При этом ранее в четверг доллар опускался до 72,61 рубля (минимума с 9 апреля), евро — до 79,01 рубля (минимума с 6 марта).

РУБЛЬ "ОТФИКСИРОВАЛИ"

Российская валюта после утренних попыток инерционного роста к доллару и евро (на фоне дорожающей нефти) довольно быстро перешла к снижению в последний перед длинными майскими выходными в России день.

Негативные сигналы пришли с западных фондовых площадок. Американские индексы вечером снижались, поскольку инвесторы отыгрывали данные с рынка труда США и мартовские показатели потребительских доходов и расходов, которые продемонстрировали влияние коронавируса.

Рынок нефти при этом продолжил бодро отскакивать вверх. Так, марка Brent сейчас растет на 9,2%, до 26,45 доллара за баррель.

Инвесторы отыгрывают данные о замедлении прироста запасов энергоресурсов в Америке. Минэнерго США зафиксировало за минувшую неделю увеличение запасов нефти на 9 миллионов баррелей, хотя аналитики ожидали роста показателя более чем на 10 миллионов баррелей. Неделей ранее рост составил 15 миллионов баррелей.

Тем не менее, во второй половине дня рубль начал резко слабеть. Участники рынка сокращали позиции перед длинным майскими выходными, рассуждает Михаил Шульгин из компании "Открытие Брокер". При этом европейская валюта полностью отыграла все потери недели к рублю, подскочив до максимумов понедельника, добавил он.

Кроме того, стало известно, что у премьер-министра РФ Михаила Мишустина положительный анализ на коронавирус, он ушел на самоизоляцию, а исполняющим обязанности главы кабмина назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.

В итоге доллар и евро вечером растут к рублю на 1,7-2,4%. Рублевая цена нефти колеблется при этом на уровне 1,95 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Игроки российского рынка уходят на достаточно длительные выходные, рассуждает Алексей Коренев из ГК "Финам". Если учесть, что практически все центробанки за последние дни не только успели принять решения относительно величин учётных ставок, но и выразить свое отношение к мерам дополнительного монетарного стимулирования, то с этой стороны ждать каких-либо весомых новостей, вероятнее всего, пока не приходится, считает он.

"На этом фоне наиболее интересной остается ситуация на рынке энергоносителей – ведь с 1 мая формально страны, пришедшие к соглашению о сокращении добычи нефти, должны приступить к фактическому снижению поставок "черного золота". А учитывая, что не все физически способны быстро "прикрутить вентиль" (а некоторые, вероятно, и вовсе не спешат это делать), весьма интересно будет наблюдать, как будут развиваться события на этом крайне важном для нашей экономики фронте", — добавил Коренев.

В понедельник (на "межпраздничных торгах") курс будет формироваться в диапазоне 73-75 рублей за доллар, оценивает Антон Покатович из компании "БКС Премьер".

"Внимание рынков останется сосредоточено на вирусной плоскости – инвесторы будут ожидать достижения пика вирусной активности в мире в ближайшие недели. При отсутствии новых негативных шоков на рынках, в том числе в виде возвращения нефтяных цен к активному снижению, давление на рубль останется умеренным. Определенную поддержку российская валюта может получить со стороны долгового рынка, где в ближайшей перспективе могут усилиться притоки иностранного капитала", — заключает он.