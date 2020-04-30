ВАШИНГТОН, 30 апр /ПРАЙМ/. Основные американские фондовые индексы в четверг на закрытии торговой сессии продемонстрировали умеренную отрицательную динамику, что было связано с выходом статистики рынка труда и потребительских доходов и расходов, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 23.00 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) падает на 1,23%, до 24331,45 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижается на 0,38%, до 8879,72 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,94%, до 2911,97 пункта.

Ранее в четверг стало известно, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 25 апреля снизилось лишь до 3,8 миллиона, хотя показатель прогнозировался на уровне 3,5 миллиона. Кроме того, по данным минторга США, в марте расходы потребителей сократились максимальными темпами за историю наблюдений — на 7,5% по отношению к февралю, а доходы — на 2%, и это самое сильное снижение с 2013 года.