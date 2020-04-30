МОСКВА, 30 апр /ПРАЙМ/. Чистая прибыль онлайн-ритейлера Amazon по итогам первого квартала 2020 года уменьшилась на 29% в годовом выражении и составила 2,535 миллиарда долларов, сообщается в отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 5,01 доллара против 7,09 доллара по итогам аналогичного периода 2019 года. Выручка выросла на 26% — до 75,452 миллиарда долларов, аналитики ожидали показатель на уровне 72,9 миллиарда.

По итогам второго квартала Amazon ожидает роста выручки на 18-28% в годовом выражении, до 75-81 миллиарда долларов.

Amazon является одним из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года. По состоянию на 31 марта 2020 года штат компании составил 840,4 тысячи человек, увеличившись на 33% в годовом выражении.